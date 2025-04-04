Похолодание, которое принесёт циклон «Зион», продлится до середины месяца. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». На неделе с 7 по 11 апреля температура воздуха вряд ли будет подниматься выше +6—8°С. Однако прогнозы на период после 12 числа расходятся. Будет либо потепление до +15°С, либо ещё большее похолодание. «Какой сценарий сбудется — загадка. Вполне возможно, одна модель изменится под другую, либо будет промежуточный вариант с умеренной погодой. О конце следующей недели говорить пока рано, ситуация должна проясниться в ближайшие два-три дня. Но есть и хорошие новости. После середины месяца практически все модели склоняются к отходу холода и возвращению тепла», — уточнили синоптики. Циклон «Зион», по прогнозам синоптиков, принесёт в Калининградскую область затяжное похолодание. На выходных 5 и 6 апреля ожидаются снег, гроза и усиления ветра.