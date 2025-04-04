В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела — о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор» и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.