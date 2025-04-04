Весенний призыв в 2026 году: начало, изменения и штрафы

временно негодные по здоровью — на период до года;

отцы и опекуны двоих и более детей, одинокие отцы;

отец ребенка с инвалидностью не старше трех лет;

обеспечивающий уход за родителем, супругой, сестрой или братом, дедом или бабушкой, либо усыновителем. Но только если нет иных лиц, обязанных взять близких на содержание и они не состоят на полном гособеспечении;

муж беременной вторым ребенком на 22-недельном сроке и позже;

служащий в нацгвардии РФ со специальными званиями или получивший высшее образование — на срок службы.

сотрудник МВД, противопожарной госслужбы, сотрудник уголовно-исполнительной системы и таможни России. Но после обучения в вузах перечисленных органов и структур, со специальными званиями и только на период службы;

кандидат на пост в структуре власти, либо в местном самоуправлении — до оглашения итогов выборов;

депутат Госдумы, законодательной власти, органов муниципалитета. А также глава муниципалитета — на период действия полномочий;

студент-очник или аспирант-очник по программе, получившей аккредитацию в России — на время учебы;

прибывший в страну человек, обратившийся за статусом вынужденного переселенца — с даты регистрации ходатайства и до рассмотрения. Вынужденный переселенец — до трех месяцев с момента признания;