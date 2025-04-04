Весенний призыв в 2026 году: начало, изменения и штрафы

Одних ждут армейские будни, другие продолжат привычную жизнь на «гражданке». Собрали актуальную информацию о том, кто отправится в войска, а кто законно избежит службы в весенний призыв в 2026 году и получит отсрочку.
Даты проведения весеннего призыва в России
Напомним, что с января 2026 года призывные мероприятия проводятся круглогодично. Это означает, что медицинские осмотры, профессионально-психологический отбор, а также работа призывных комиссий идут непрерывно на протяжении всего года — с 1 января по 31 декабря, без привязки исключительно к периодам призывных кампаний.
Но сохраняется старый порядок отправки в войска — с 1 апреля по 15 июля. Таким образом, признанный годным в период с 1 января по 15 июля молодой человек будет направлен на службу не раньше 1 апреля. Однако существует ряд исключений по срокам для трех категорий населения, и они остаются в силе:
- учителя подлежат только весеннему призыву — с 1 мая до 15 июля;
- жители Крайнего Севера подлежат призыву позже — с 1 мая до 15 июля;
- жители сел, занятые в аграрной сфере, не призываются весной и подлежат призыву на службу только осенью — с 15 октября до 31 декабря.
Оканчивающие обучение студенты могут подлежать призыву после защиты диплома. Хотя получение повестки с целью уточнения данных возможно и в течение учебного года.
Кого и с какого возраста будут призывать
Одним из ключевых последних нововведений считается повышение возраста призыва: с прошлого года на армейскую службу призывают россиян возрастом от 18 до 30 лет. Предложение мотивировали тем, что ценность состоявшегося молодого человека для армии выше, чем ценность выпускника школы.
Впрочем, изменения не относятся к мужчинам, отметившим 27-летние до наступления 2024 года. Дело в том, что поправки в законе на тот момент еще не вступили в силу.
Кто освобождается от призыва весной
Не все молодые люди весной примерят военную форму, ведь некоторые воспользуются законным правом не служить. Согласно законодательству РФ, от отправления в войска освобождаются:
- признанные негодными к службе по состоянию здоровья (либо ограниченно годными). С препятствующими призыву болезнями можно ознакомиться в приложении к правительственному постановлению № 565;
- доктора наук, а также кандидаты наук;
- прошедшие и поступившие на альтернативную службу;
- прошедшие и проходящие службу в ВС РФ;
- отслужившие в другом государстве в предусмотренных договорами РФ международного характера случаях;
- подследственные лица;
- отбывающие исправительные работы, арестованные, лишенные свободы лица;
- судимые за тяжкие преступления;
- родственники военных, ушедших из жизни при исполнении.
У кого будет право на отсрочку в весенний призыв
Наделенные правом на отсрочку молодые люди обязаны посетить военкомат и поставить в известность сотрудников учреждения. Они также должны предоставить в качестве доказательства соответствующие документы. Возможностью отсрочить армейскую службу наделены:
- временно негодные по здоровью — на период до года;
- отцы и опекуны двоих и более детей, одинокие отцы;
- отец ребенка с инвалидностью не старше трех лет;
- обеспечивающий уход за родителем, супругой, сестрой или братом, дедом или бабушкой, либо усыновителем. Но только если нет иных лиц, обязанных взять близких на содержание и они не состоят на полном гособеспечении;
- муж беременной вторым ребенком на 22-недельном сроке и позже;
- служащий в нацгвардии РФ со специальными званиями или получивший высшее образование — на срок службы.
- сотрудник МВД, противопожарной госслужбы, сотрудник уголовно-исполнительной системы и таможни России. Но после обучения в вузах перечисленных органов и структур, со специальными званиями и только на период службы;
- кандидат на пост в структуре власти, либо в местном самоуправлении — до оглашения итогов выборов;
- депутат Госдумы, законодательной власти, органов муниципалитета. А также глава муниципалитета — на период действия полномочий;
- студент-очник или аспирант-очник по программе, получившей аккредитацию в России — на время учебы;
- прибывший в страну человек, обратившийся за статусом вынужденного переселенца — с даты регистрации ходатайства и до рассмотрения. Вынужденный переселенец — до трех месяцев с момента признания;
- беженец — до полугода с даты получения гражданства РФ.
С 2022 года работа в сфере IT считается основанием получить отсрочку, если компания аккредитована в России. Также необходимо получить высшее образование по профилю и отработать в указанной организации от 11 месяцев.
Как и куда будут приходить повестки в весенний призыв
С прошлого года в стране работает Единый цифровой реестр воинского учета, вручают повестки следующими способами:
- лично по месту учебы, работы и по адресу проживания.
- письменно — по Почте России;
- оповещением на Госуслугах и с помощью электронного реестра.
Повестка считается врученной в случаях, если поставлена подпись призывника, если она получена по почте, либо если прошла неделя с даты ее появления в реестре.
Что будет, если не явиться в военкомат
С прошлого года в разы увеличили штрафы для тех, кто игнорирует походы в военкомат. За неявку призывника оштрафуют на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. При этом раньше сумма взыскания составляла до 3 тысяч рублей.
Если попадающего под призыв сочтут уклонистом, ему выпишут штраф до 200 тысяч рублей. Также возможны арест до полугода и принудительные работы. Можно и лишиться свободы — на период до двух лет.
Призывникам, не посетившим военкомат в 20-дневный период, будут запрещены:
- оформление водительских прав и вождение автомобиля;
- регистрация права собственности на недвижимость;
- регистрация ИП и самозанятости;
- получение займа или кредита.
Ограничения снимут через сутки после того, как призывник посетит военкомат.
Сколько будет длиться служба в армии по весеннему призыву
Срок армейской службы не изменился: призванные весной 2025 года пройдут ее за 12 месяцев.
Как попасть на альтернативную службу
Вместо армии можно выбрать альтернативную службу в случае, если классический вариант противоречит религиозным взглядам и убеждениям призывника. Также «альтернативщиками» могут стать люди из числа коренных малочисленных народов, занятые традиционными промыслами.
За полгода до начала периода вручения повесток в призывную комиссию необходимо подать заявление на АГС. Стоит учесть, что нести альтернативную службу придется 21 месяц, либо 18 месяцев в военной структуре. Формат включает обновленный перечень из 266 профессий, в числе которых теперь: почтальон, сборщик обуви, швея, стропальщик и другие.
Что нужно запомнить о весеннем призыве в России в 2026 году
Этой весной призыв проходит на фоне ряда изменений в законодательстве: расширен возрастной диапазон и ужесточена ответственность за уклонение. Минобороны РФ осветило ключевые моменты начавшегося призыва:
1. С проведением СВО весенний призыв не связан. «Срочников» не отправят в новые регионы России или в зону боевых действий.
2. Срок армейской службы по весеннему призыву прежний — год.
3. Призывная кампания теперь круглогодичная. Но отправка в войска по традиции происходит в период с 1 апреля по 15 июля. Большинство призывников сначала направят в воинские учебные части, а после — в войска.
4. За неявку по повестке предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, гражданина могут признать уклонистом.
5. Повестки на бумаге все так же юридически значимы. Электронную повестку призывник найдет на Госуслугах, открыв личный кабинет, а в Москве — на портале «Мос.ру».
Список источников
1. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 02.10.2024) «О воинской обязанности и военной службе». Статья 25. Сроки призыва граждан на военную службу.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023 N 439-ФЗ (последняя редакция).
3. Освобождение от призыва и отсрочки. Минобороны РФ.