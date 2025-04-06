Кроссворд на 6 апреля 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.
6 апреля в России отмечается День геолога — профессиональный праздник тех, кто ищет, изучает и открывает богатства недр Земли. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о земле, ее тайнах и тех, кто их раскрывает.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.