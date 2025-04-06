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Кроссворд на 6 апреля 2025

6 апреля в России отмечается День геолога — профессиональный праздник тех, кто ищет, изучает и открывает богатства недр Земли. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о земле, ее тайнах и тех, кто их раскрывает.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.