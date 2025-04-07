Ответы на кроссворд от 6 апреля 2025: интересные факты про День геолога

По горизонтали:
1. Хаттон
Шотландский естествоиспытатель Джеймс Хаттон считается «отцом современной геологии». Будучи сторонником плутонизма, он в своей «Теории Земли» утверждал, что Земля значительно старше 6000 лет, а подземное тепло играет ключевую роль в геологических процессах, наравне с осадконакоплением. Хаттон также сформулировал принцип униформизма, согласно которому современные геологические процессы действовали и в прошлом.
2. Мори
Американский океанограф Мэтью Мори написал первую книгу по современной океанографии, «Физическая география моря и его метеорология» (1855). Кроме того, он разработал справочники, основанные на судовых журналах, которые помогали морякам использовать океанские течения и пассаты для более быстрого плавания.
3. Экспедиция
День геолога отмечается в первое воскресенье апреля, так как это время совпадает с началом подготовки к летним геологическим экспедициям и полевым работам.
4. Эверест
Гималаи образовались в результате столкновения Индостанской тектонической плиты с Евразией около 70 миллионов лет назад. До этого на месте гор располагался океан Тетис. Доказательством морского прошлого Гималаев служит известняк, из которого состоит вершина Эвереста, образованный из раковин древних морских организмов.
5. Кондер
Горный массив Кондер в Хабаровском крае уникален своей идеально кольцевой формой, не являющейся кратером вулкана. Он возник в результате магматической интрузии — выхода магматических пород из глубин Земли.
По вертикали:
1. Дэвис
Американский ученый Уильям Моррис Дэвис, работавший в области геологии, географии и метеорологии, внес огромный вклад в изучение форм рельефа. Он известен своей теорией «цикла эрозии», на которую повлияла дарвиновская теория эволюции. За свои работы Дэвис получил признание как «основатель геоморфологии» и «отец географии». Он также стал основателем Национального географического общества.
2. Тургенев
С 1862 года, после выхода романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», термины «геолог» и «геология» стали широко использоваться в художественной литературе.
3. След
Удар молнии в землю оставляет след — фульгурит — полую стеклянную трубку, которая образуется из-за переплавления песка под воздействием электрического тока. Фульгуриты уходят вглубь земли на несколько метров, но их хрупкость затрудняет полное извлечение.
4. Земля
Геология — наука, изучающая состав, строение и развитие Земли и других небесных тел. В СССР в 1934—1941 годах геология преподавалась в средней школе как отдельный предмет.
Интересные факты о геологии:
- В эпоху Возрождения ученые Леонардо да Винчи и Джироламо Фракасторо выдвинули революционную для своего времени идею о том, что ископаемые раковины являются останками вымерших существ и что возраст Земли значительно превышает библейские представления. Позднее, в
XVII—XVIII вв.еках, получила распространение теория дилювианизма, связывающая образование осадочных пород и окаменелостей со Всемирным потопом.
- В XIX веке основным вопросом в геологии был точный возраст Земли, оценки которого колебались от 100 тысяч до нескольких миллиардов лет. Радиометрическое датирование в начале XX века позволило установить более точную цифру — два миллиарда лет. Современные данные показывают, что возраст Земли составляет около 4,5 миллиардов лет.
- В 1875 году ведущие ученые сформировали комитет для организации Международного геологического конгресса. Первый конгресс состоялся в 1878 году в Париже во время Всемирной выставки и собрал 310 ученых из 23 стран. Девизом конгресса был выбран «Разумом и молотком», который сохраняется и по сей день.
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