Ответы на кроссворд от 6 апреля 2025: интересные факты про День геолога

1. Дэвис

Американский ученый Уильям Моррис Дэвис, работавший в области геологии, географии и метеорологии, внес огромный вклад в изучение форм рельефа. Он известен своей теорией «цикла эрозии», на которую повлияла дарвиновская теория эволюции. За свои работы Дэвис получил признание как «основатель геоморфологии» и «отец географии». Он также стал основателем Национального географического общества.