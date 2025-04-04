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В Калмыкии пройдет Фестиваль тюльпанов

Каждый год в Калмыкии проводится традиционный Фестиваль тюльпанов, который уже практически стал национальным событием. Тысячи туристов приезжают ежегодно в степи, чтобы увидеть яркие цветы.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Тюльпаны оранжевые и белые
Источник: РИА "Новости"

В Республике Калмыкия каждый год проходит красочный Фестиваль тюльпанов. Как сообщили на официальном сайте события, в этом году мероприятия начнутся 5 апреля и продлятся до 30 апреля.

Программа Фестиваля тюльпанов включает в себя конкурсы, спортивные мероприятия, мастер-классы и выступления артистов, этнографические выставки, гастрономический фестиваль, «МаханФест», национальную борьбу, игры и головоломки, стрельбу из лука и не только.

Фестиваль тюльпанов — это не просто яркое событие для туристов. Цель мероприятий — привлечь внимание к этому виду цветов и защитить его. Так, в степях уже зацвели тюльпаны Геснера-Шренка, занесенные в Красную книгу.

Фестиваль позиционируется в первую очередь как эколого-этнический праздник дикой природы и национальной культуры. В этом и состоит главное отличие калмыцкого фестиваля от подобных проводимых в России праздников.

Также на сайте Фестиваля тюльпанов предупредили, что за уничтожение цветов грозит штраф:

  • физлицам — от 2,5 до 5 тысяч рублей;
  • должностным лицам — от 15 до 20 тысяч рублей;
  • юрлицам — от 500 тысяч до миллиона рублей.

В 2019 году Фестиваль тюльпанов в Калмыкии получил награду в номинации «Лучшее мероприятие экологической направленности» на всероссийском конкурсе в области событийного туризма Russian Open Event Expo.

Ранее во Франции прошел ежегодный Фестиваль лимонов.