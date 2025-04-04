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Навигацию по рекам и каналам Петербурга откроют 7 апреля

Навигация по водным путям Санкт-Петербурга начнется с 7 апреля. Об этом говорится в распоряжении комитета по транспорту, опубликованном 4 апреля. Движение судов будет разрешено по рекам и каналам с 8.00 утра 7 апреля.

С этого же момента в Петербурге будет разрешено движение маломерных судов.

К водным путям Санкт-Петербурга, за которыми следит комитет по транспорту, относится большая часть рек и каналов. При этом Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Зимняя канавка, Кронверкский пролив, Ждановка и часть Крюкова канала относятся к внутренним водным путям РФ и находятся в ведении Волго-Балта.

Ранее сообщалось, что сезон весенне-летней пассажирской навигации по рекам и каналам в Петербурге официально начнется 29 марта. Обычно это происходит в середине апреля, но из-за мягкой зимы кораблики хотели запустить раньше.