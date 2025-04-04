Сильный ветер, дождь со снегом, гололед, холод до −3 градусов: На Молдову надвигается стихия

Шквалистые усиления ветра до 15−21 м/с (55−75 км/ч) при кратковременных ливнях и грозах — северная половина Молдовы во второй половине дня 4 апреля и вечером 5 апреля 2025.
Явления будут связаны с прохождением холодного фронта.
Предупреждение будет действовать в период с 5 по 9 апреля.
Днем 5 апреля ожидаются осадки. В ночь на воскресенье существенно похолодает, возможен мокрый снег.
В период с 7 по 9 апреля в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки, ожидается понижение температуры до −1..-3°C.