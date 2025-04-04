В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой

В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая.