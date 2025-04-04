Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой

КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Саперы уничтожили обнаруженные на юге Молдавии артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба министерства обороны.

Источник: Sputnik

«Военные саперы инженерного батальона “Кодру” уничтожили 23 артиллерийских снаряда, обнаруженных в селе Чобурчиу района Штефан-Водэ. Снаряды были обнаружены местными жителями в лесополосе недалеко от города 1 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

Специалисты установили, что боеприпасы оставались в земле со времен Второй мировой войны. Боеприпасы обезвредили в условиях максимальной безопасности, в специально отведенном месте.

В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая.

С начала года проведено 35 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 122 взрывоопасных предмета различных типов и 120 боеприпасов.