В Молдавии саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой

«Военные саперы инженерного батальона “Кодру” уничтожили 23 артиллерийских снаряда, обнаруженных в селе Чобурчиу района Штефан-Водэ. Снаряды были обнаружены местными жителями в лесополосе недалеко от города 1 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Специалисты установили, что боеприпасы оставались в земле со времен Второй мировой войны. Боеприпасы обезвредили в условиях максимальной безопасности, в специально отведенном месте.
В марте инженеры Национальной армии провели 23 выезда, в результате которых было обнаружено и уничтожено 102 взрывоопасных предмета и 120 боеприпасов. Одним из самых опасных был инцидент в городе Унгены, где саперная группа уничтожила две авиационные бомбы весом по 250 кг каждая.
С начала года проведено 35 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 122 взрывоопасных предмета различных типов и 120 боеприпасов.