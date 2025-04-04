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В Татарстане естественная убыль населения сократилась на 40%

Естественная убыль населения в Татарстане в январе 2025 года уменьшилась на 806 человек или на 40% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Источник: Коммерсантъ

В январе 2025 года превышение смертности над рождаемостью достигло 1,2 тыс. человек.

В республике за отчетный период родилось 2,8 тыс. детей. Также уменьшилось количество разводов (на 9,7%).