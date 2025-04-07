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Кроссворд на 7 апреля 2025

7 апреля в России отмечается День Рунета — дата, с которой началась официальная регистрация национального домена .ru. Предлагаем разгадать наш кроссворд, чтобы освежить в памяти ключевые моменты истории российского интернета.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.