Горвласти: перекрёсток Крымской и Флотской станет круговым

«Это делается для того, чтобы на “кругу” мог разворачиваться большой автобус, так как мкр-н Восток планируется в этом году связать через Аксакова общественным транспортом с детским садом на ул. 3-го Белорусского фронта, а также образовательными учреждениями на Благовещенской и поликлиникой на Снегова», — пояснили горвласти.