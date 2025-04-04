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Горвласти: перекрёсток Крымской и Флотской станет круговым

По словам горвластей, это делается для того, чтобы на кругу мог разворачиваться большой автобус.

Источник: администрация Калининграда

С 9 апреля на Крымской-Флотской меняется конфигурация перекрёстка — он станет круговым. Об этом сообщает администрация Калининграда.

К этому времени подрядчик должен будет успеть перенести переход, нанести разметку и установить соответствующие знаки.

«Это делается для того, чтобы на “кругу” мог разворачиваться большой автобус, так как мкр-н Восток планируется в этом году связать через Аксакова общественным транспортом с детским садом на ул. 3-го Белорусского фронта, а также образовательными учреждениями на Благовещенской и поликлиникой на Снегова», — пояснили горвласти.