В Алуште простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Бекетовым.
Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Галина Огнева.
В ходе спецоперации 22 марта 2025 года Сергей Бекетов погиб во время выполнения своего воинского долга.
«К сожалению, боевые действия не бывают без потерь. Молодые ребята гибнут за наше будущее. Мы всегда должны об этом помнить, никогда не забывать и хранить память об их героизме, подвиге и мужестве», — сказала Галина Огнева.
Она выразила искренние соболезнования родным и близким бойца.
Ранее мы писали, в Севастополе простились с погибшим гранатометчиком Дмитрием Малюковым. Дмитрий Малюков родился и вырос в селе Родном под Севастополем. После окончания школы № 59 в Терновке и музыкальной школы по классу духовых инструментов он отслужил «срочку» в инженерно-саперном подразделении. После несколько лет работал поваром.