Ответы на кроссворд от 7 апреля 2025: интересные факты про День Рунета

2. Рамблер

«Рамблер», появившись в 1996 году как поисковая система, быстро стал популярным и до 2011 года оставался лидером российского рынка поиска. «Рамблер» первым в Рунете запустил рейтинг-классификатор (Rambler Top100) и интернет-портал, а также первым из российских интернет-компаний вышел на биржу. Четырежды получал «Премию Рунета». В 2016 году компания сменила логотип на «/», символизирующий связь «Рамблера» с истоками Рунета и технологиями.