Ответы на кроссворд от 7 апреля 2025: интересные факты про День Рунета

По горизонтали:
1. Носик
Антон Носик, пионер русскоязычного Интернета, известен как автор «Вечернего Интернета» — одного из первых оплачиваемых блогов. Он участвовал в создании ряда крупных интернет-проектов, включая Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру и другие. С 2001 года Носик активно вел блог в LiveJournal, сделав его ключевым элементом своей коммуникации и заработка, и стал инициатором переноса платформы в Россию.
2. Мошков
В ноябре 1994 года была основана Библиотека Максима Мошкова, которая на долгое время стала центральным литературным ресурсом Рунета, пополняемым оцифрованными добровольцами книгами. Потребность в литературе способствовала популяризации интернета, что обеспечило Библиотеке Мошкова большую популярность и культовый статус. В 2020 году Мошков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие Рунета.
3. Релком
В 1990 году кооператив «Демос» зарегистрировал в InterNIC сеть «Релком» для присоединения к EUnet. 1 августа считается датой основания сети. 28 августа было установлено первое зарубежное соединение с Хельсинкским университетом. 19 сентября был создан домен .su, что стало важной точкой отсчета в развитии Рунета, так как подключение было оформлено международными договоренностями.
4. Рутуб
В июле 2022 года Rutube представил цифровой аватар, напоминающий человечка из детского рисунка. Компания объяснила, что этот образ символизирует простоту и доступность платформы.
5. Яблоко
В марте 1996 года партия «Яблоко» запустила свой сайт, став первой политической партией в Рунете, представленной в Интернете.
По вертикали:
1. Премия
«Премия Рунета» — ежегодная национальная премия РФ за вклад в развитие российского сегмента Интернета. Премия учреждена в 2004 году, в год десятилетия домена .ru, при поддержке ФАПМК РФ, она также имеет статус государственной награды. Слово «Рунет» регулярно использовалось в официальных обращениях президента Д. Медведева, а также активно применяется государственными СМИ, особенно при освещении «Дня Рунета».
2. Рамблер
«Рамблер», появившись в 1996 году как поисковая система, быстро стал популярным и до 2011 года оставался лидером российского рынка поиска. «Рамблер» первым в Рунете запустил рейтинг-классификатор (Rambler Top100) и интернет-портал, а также первым из российских интернет-компаний вышел на биржу. Четырежды получал «Премию Рунета». В 2016 году компания сменила логотип на «/», символизирующий связь «Рамблера» с истоками Рунета и технологиями.
3. Словарь
В 2001 году слово «Рунет» было включено в орфографический словарь РАН под редакцией В. В. Лопатина, являющийся основным словарем портала Грамота.ру. В 2005 году оно также вошло в орфографический словарь Д. Э. Розенталя.
4. Кроватка
Кроватка.Ru (krovatka.ru) — российский чат, созданный Артемом Подстрешным в 1996 году. В 2003 году он был одной из крупнейших платформ Рунета, внедрив ряд уникальных функций, таких как антимат, рейтинг пользователей и тотальный игнор. Закрыт в 2025 году, на главной странице — сообщение «это было лучшее время».
Интересные факты о Рунете:
- Владимир Волошин, врач-педиатр из Хабаровска, в 1996 году основал «Все лечиться хочут!» (Doktor.ru) — первый медицинский сайт в Рунете. Помимо этого проекта, ставшего впоследствии масштабным, Волошин известен как создатель популярных женских порталов «Мама.ру» и «Ева.ру».
- Артемий Лебедев, сын Татьяны Толстой, открыл первую в России студию веб-дизайна 3 октября 1995 года. Он стал заметной фигурой в Рунете, создав важные веб-проекты и разработав дизайн сайтов для многих известных брендов. Одним из его первых проектов была «Книга рекордов Н. Ж. М. Д.» (1991—1999), посвященная достижениям Рунета. Со временем Лебедев расширил сферу деятельности и занялся различными видами дизайна, в результате чего его логотип стал использоваться в оформлении схем московского метро.
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