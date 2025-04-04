Главные новости недели с 31 марта по 4 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 31 марта по 4 апреля 2025 года.
Трамп ввел масштабные торговые пошлины
МО заявило о ежедневных атаках ВСУ на энергоинфраструктуру РФ
Вооруженные силы Украины уже более двух недель наносят удары по энергетической инфраструктуре России, заявили в Минобороны. В ведомстве напомнили о публично принятых Зеленским обязательствах прекратить такие действия с 18 марта.
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Дмитриев заявил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это — прямой диалог. С представителями администрации президента США он обсуждал сотрудничество в Арктике, редкоземельные металлы и восстановление авиасообщения.
Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Она приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года домашнего ареста и два условно). Также ей назначен штраф €100 тыс.
Венгрия объявила о выходе из МУС
Правительство Венгрии решило прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом. Решение совпало с визитом в Будапешт израильского премьера Нетаньяху, ордер на арест которого выдал МУС.