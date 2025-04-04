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Главные новости недели с 31 марта по 4 апреля 2025 года

Итоги недели с 31 марта по 4 апреля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 31 марта по 4 апреля 2025 года.

Трамп ввел масштабные торговые пошлины

Источник: AP 2024

Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин до 50% для ряда стран, включая Китай, Индию, Вьетнам, Тайвань и страны ЕС. Базовая пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, остальные тарифы — с 9 апреля.

МО заявило о ежедневных атаках ВСУ на энергоинфраструктуру РФ

Источник: Олег Елков/ТАСС

Вооруженные силы Украины уже более двух недель наносят удары по энергетической инфраструктуре России, заявили в Минобороны. В ведомстве напомнили о публично принятых Зеленским обязательствах прекратить такие действия с 18 марта.

Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Дмитриев заявил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это — прямой диалог. С представителями администрации президента США он обсуждал сотрудничество в Арктике, редкоземельные металлы и восстановление авиасообщения.

Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Источник: AP 2024

Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Она приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года домашнего ареста и два условно). Также ей назначен штраф €100 тыс.

Венгрия объявила о выходе из МУС

Источник: Reuters

Правительство Венгрии решило прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом. Решение совпало с визитом в Будапешт израильского премьера Нетаньяху, ордер на арест которого выдал МУС.