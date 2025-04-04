Кабмин: расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено

19 декабря, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин заявил, что разлив — это «большая экологическая катастрофа». Он отметил, что из затонувших танкеров вылилось примерно 40% мазута. Позже в Минтрансе уточнили, что в Черное море попали 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В ведомстве также подчеркнули, что это «значительно меньше первоначальной оценки». Однако даже такой разлив вызвал проблемы — в том числе гибель животных.