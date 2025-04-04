Как провести Страстную седмицу: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Традиционно в этот день люди собираются в храмах для совместных молитв и размышлений о том, как смерть уступает место жизни, а мрак — свету. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Ожидание Пасхи, символизирующее победу жизни над смертью, наполняет сердца надеждой и верой в лучшее будущее. Именно в эту пору каждый может почувствовать, что даже самые глубокие скорби и испытания становятся предтечей великой радости и обновления.