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Зинаида Неярохина стала участником отбора кандидатов на довыборы в Заксобрание Дона

Председатель гордумы Ростова подала документы в рамках отбора кандидатов на довыборы в донской парламент.
Источник: Комсомольская правда

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина стала участником отбора кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное собрание Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовали на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

— 4 апреля Зинаида Неярохина подала документы в оргкомитет предварительного голосования, — говорится в сообщении.

Кандидатов на довыборы в донской парламент отбирают по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. Документы будут принимать до 24 апреля, а процесс отбора претендентов пройдет в период с 19 до 25 мая.

После этого утвержденные кандидаты в сентябре 2025 года примут участие в выборах в Заксобрание Дона.

Напомним, в феврале 2025 года полномочия депутата донского парламента по Орловскому одномандатному округу № 13 досрочно сложил Владимир Ревенко. По данным Избиркома Ростовской области, в состав округа входят Заветинский, Зимовниковский, Орловский и Ремонтненский районы.