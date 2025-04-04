Какая погода будет в Казахстане 5 апреля

Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны осадки, на юге, юго-востоке, востоке, ночью на северо-востоке — временами сильные осадки (дождь, снег).
Лишь на юго-западе и северо-западе республики преимущественно без осадков.
На большей части республики ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, юго-западе, в центре — туман.
В Абайской области ночью осадки, на севере сильные осадки (преимущественно дождь), днем на юге области дождь. Ночью на западе области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью 15−20, на севере, западе, в центре области 23−28 м/с, днем 9−14, на севере, в центре 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 7−12 тепла.
В Акмолинской области ночью на севере, юге, востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 11−16 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, днем 15−20 тепла.
В Алматинской области ночью на юге дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), днем дождь, на юге, западе сильный дождь, в горных районах осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами гроза, град. Ветер восточный 9−14, на западе, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 3 мороза-2 тепла, днем 13−18, в горных районах области 3−8 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 19−24 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью осадки, на севере, востоке сильные осадки (дождь, снег), днем севере, востоке области осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на западе области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью 15−20, на севере, востоке области 23−28 м/с, днем 9−14, на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на востоке области 2 мороза, днем 5−10, на востоке области 2 тепла.
В Жамбылской области на западе, юге, востоке, в горных районах дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь. Днем на западе, юге, востоке, в горных районах области возможен град. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 5, днем 17−22, на севере, в горных районах области 14 тепла.
В Жетысуской области ночью на юге, в центре дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), днем дождь, на юге, в горных районах области сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, на севере, западе области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 2, днем 12−17, в горных районах области 8 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 17−22 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе, севере, востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на юге области 6 тепла, днем 8−13 тепла.
В Костанайской области без осадков. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 13−18 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ночью в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, ночью в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 5, днем 18−23, на западе области 15 тепла.
В Мангистауской области без осадков. На западе, севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 17−22, на юге области 27 тепла.
В Павлодарской области ночью осадки (снег, дождь), на востоке сильные осадки (снег, дождь), гололёд. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 8−13 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью 9−14, на востоке, западе области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 10−15 тепла.
В Туркестанской области на юге, в горных районах дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, на западе, юге, в горных районах области 15−20, ночью порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 7, днем 20−25, в горных районах области 16 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 10−15 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго- западный 9−14, временами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 12−14 тепла.
Алматы: облачно, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 16−18 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 20−22 тепла.