Какая погода будет в Казахстане 5 апреля

В Жамбылской области на западе, юге, востоке, в горных районах дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь. Днем на западе, юге, востоке, в горных районах области возможен град. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 5, днем 17−22, на севере, в горных районах области 14 тепла.