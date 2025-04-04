Успеть все: пять способов освоить тайм-менеджмент

Работа и учеба могут стать непосильной ношей, особенно если в сутках не хватает 24 часов. Однако свободное время, в которое можно заняться своими делами, можно найти, если уметь планировать свои дни.
В издании YongPost рассказали о пяти простых способах, как освоить тайм-менеджмент.
1. Планируйте дела с вечера
Перед тем, как лечь спать, запишите в заметках на телефоне или в записную книжку три дела, которые вам нужно обязательно сделать завтра. Это может быть ответ на электронное письмо коллеги, сборы на занятия — как в университет, так и на работу — или подготовка обеда.
Планирование наперед проясняет разум и настраивает на утренние дела. Так вы проснетесь, зная, что требует вашего внимания.
2. Избавьтесь от отвлекающих факторов
Переведите телефон в беззвучный режим или уберите его в другую комнату. Выберите одну задачу, например закончить писать письмо или выделять нужные главы в учебнике, и погрузитесь в работу.
Установите таймер на 20 минут и пообещайте себе работать без перерывов. Это значит, что нельзя писать сообщения, листать страницы или проверять уведомления. Вы можете вознаградить себя, когда закончите.
Возможно, вы удивитесь, как много сможете сделать, если ваш телефон не будет вибрировать. Кроме того, работа короткими, не отвлекающими вас сессиями может повысить концентрацию и продуктивность.
3. Разбейте большие задачи на маленькие
Объемные задачи могут пугать и побуждать откладывать их. Поэтому стоит разбить их на более мелкие задания. Вы будете чувствовать себя увереннее, когда будете отмечать каждый этап, а не смотреть на гору работы.
4. Расставляйте приоритеты
Расставьте задачи по степени важности и срочности. Спросите себя, что нужно сделать в первую очередь и что важнее всего. Сосредоточьтесь на важных задачах, прежде чем браться за мелочи.
Составьте краткий список всего, что у вас на повестке дня, включая работу и обязанности по дому. Отметьте несколько самых важных задач звездочкой, учитывая сроки и ценность. Начните с них, даже если они сложные.
Расстановка приоритетов гарантирует, что вы в первую очередь будете заниматься тем, что важнее всего, а не только тем, что легко или интересно. Это позволит вам двигаться вперед, а не откладывать на потом.
5. Создайте запас в дедлайнах
Старайтесь закрывать задачи за день до назначенного срока. Еженедельно сверяйтесь со сроками и переносите каждый из них на день назад в ежедневнике или календаре. Относитесь к новой дате как к реальному дедлайну.
Дополнительное время защищает от непредвиденных трудностей, таких как, например, сбой Wi-Fi или отключение электроэнергии.
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