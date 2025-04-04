Успеть все: пять способов освоить тайм-менеджмент

Перед тем, как лечь спать, запишите в заметках на телефоне или в записную книжку три дела, которые вам нужно обязательно сделать завтра. Это может быть ответ на электронное письмо коллеги, сборы на занятия — как в университет, так и на работу — или подготовка обеда.