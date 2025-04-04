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Власти пока не приняли решение о зрителях на Параде Победы в Ростове-на-Дону

Решение о зрителях на Параде Победы в Ростове примут позже.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пока не приняли решение о том, будут ли приглашать зрителей на военный Парад Победы в Ростове-на-Дону. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— К этому вопросу мы вернемся отдельно. Примем решение, опираясь на то, как будет развиваться ситуация, — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, в 2024 году зрителей не приглашали на ростовский парад в целях безопасности, но многие тогда все равно пришли на Театральную площадь.

В этом году Парады Победы состоятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Тренировки в донской столице ведутся с 18 марта. Генеральная репетиция на Театральной площади состоится 7 мая.