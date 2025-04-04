Уфимскую улицу Чернышевского в этом году ожидает обновление

В Уфе в этом году планируют обновить улицу Чернышевского. Об этом на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Власти намерены отремонтировать пешеходную зону по четной стороне на участке от улицы Цюрупы до Ленина. Особое внимание будет уделено замене аварийных и перестойных деревьев, представляющих опасность для горожан. Вместо них высадят молодые липы.
— К реализации проекта приступим уже в ближайшее время, — заявил Нурдавлятов.
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