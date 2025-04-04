Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимскую улицу Чернышевского в этом году ожидает обновление

В Уфе обновят тротуары и заменят деревья на улице Чернышевского.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в этом году планируют обновить улицу Чернышевского. Об этом на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Власти намерены отремонтировать пешеходную зону по четной стороне на участке от улицы Цюрупы до Ленина. Особое внимание будет уделено замене аварийных и перестойных деревьев, представляющих опасность для горожан. Вместо них высадят молодые липы.

— К реализации проекта приступим уже в ближайшее время, — заявил Нурдавлятов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.