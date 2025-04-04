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На ВСМ Москва — Петербург будет высокоскоростной интернет

Быстрым интернетом планируют обеспечить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва- Петербург. Об этом 4 апреля сообщает официальный телеграм-канал Министерства транспорта РФ.

«На всем пути пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи», — уточнили в Минтрансе.

Помимо этого, во время совещания с главой министерства Романом Старовойтом обсуждалась разработка проектной документации магистрали. В Минтрансе отметили, что закончили работу над участком между деревней Высоково и московским районом Крюково.

Планируется, что стоимость проезда по ВСМ будет около девяти тысяч рублей. Из Петербурга в Москву пассажиры смогут добраться за 2 часа 15 минут.