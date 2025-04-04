На ВСМ Москва — Петербург будет высокоскоростной интернет

«На всем пути пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи», — уточнили в Минтрансе.
Помимо этого, во время совещания с главой министерства Романом Старовойтом обсуждалась разработка проектной документации магистрали. В Минтрансе отметили, что закончили работу над участком между деревней Высоково и московским районом Крюково.
Планируется, что стоимость проезда по ВСМ будет около девяти тысяч рублей. Из Петербурга в Москву пассажиры смогут добраться за 2 часа 15 минут.