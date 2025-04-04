Ограничения на посещение лесов действуют в 87 районах Беларуси

Ограничения введены на территории всех районов Витебской и Гродненской областей.
В Минской области можно свободно ходить в леса только Солигорского и Любанского районов, все остальные ограничены для посещения. В Брестской области под ограничениями также все районы, кроме Лунинецкого.
В Могилевской области ограничения введены в 12 районах — Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Горецком, Дрибнинском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском и Шкловском.
Ограничены для посещения также леса Житковичского и Октябрьского районов Гомельской области.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.