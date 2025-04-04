На Дону назначен новый министр региональной политики и массовых коммуникаций

В Ростовской области назначен новый министр региональной политики и массовых коммуникаций. Об этом 4 апреля на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Должность занял Александр Никиточкин.
— Александр Сергеевич хорошо знает регион, понимает специфику работы на местах. Уверен, он покажет достойные результаты и на новом очень ответственном участке работы, — говорится в сообщении.
Новому министру 38 лет, а родом он из Новочеркасска. Александр Никиточкин окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он работал в Федеральной кадастровой палате региона, администрации Новочеркасска, 13 лет посвятил работе в сфере молодежной политики и четыре года возглавлял региональный комитет по молодежной политике.