Китайская полиция исполнила мечту мальчика с редким заболеванием

Бригада дорожной полиции Китая помогла осуществить мечту восьмилетнего мальчика, больного редким видом рака. В свой день рождения ребенок стал коллегой стражей порядка. Об этом пишет South China Morning Post.
Сообщается, что Даомин четыре года борется с рабдомиосаркомой — разновидностью саркомы мягких тканей, которая поразила его мозг и нос и представляет потенциальную угрозу для его зрения. Мать мальчика Тан Юнфан рассказала, что ребенок прошел 18 курсов химиотерапии, 33 сеанса лучевой и две операции, но оставался волевым и заботливым по отношению к ней на протяжении всего этого сложного пути.
За месяц до дня рождения у мальчика случился рецидив. Тогда Тан решила отправить сообщение в аккаунт дорожной полиции Цзинаня в социальной сети, спросив, может ли ее сын, мечтающий стать инспектором дорожного движения, прокатиться на одной из их машин. Она уточнила, что ребенок приходит в восторг при виде стражей порядка.
На удивление женщины, сотрудники согласились и через два дня после праздника подъехали к ее дому. Даомина отвезли в полицейский участок, где ему провели экскурсию и подарили букет из сладостей, фуражку сотрудника дорожной полиции и мишку в специальных жилетке и головном уборе. Также мальчик прокатился на мотоцикле службы и новейшей модели автомобиля. Кроме того, офицер научил его подавать сигналы руками для регулирования дорожного движения.
Тан была растрогана до слез и выразила благодарность за любовь, проявленную дорожной полицией Цзинаня. Она объяснила, что обратилась в надежде исполнить мечту сына до того, как его состояние ухудшится, желая, «чтобы его жизнь прошла без сожалений».
Ранее мальчик из США позвонил 911 и сообщил о «чрезвычайной ситуации с пончиками».