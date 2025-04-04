Китайская полиция исполнила мечту мальчика с редким заболеванием

На удивление женщины, сотрудники согласились и через два дня после праздника подъехали к ее дому. Даомина отвезли в полицейский участок, где ему провели экскурсию и подарили букет из сладостей, фуражку сотрудника дорожной полиции и мишку в специальных жилетке и головном уборе. Также мальчик прокатился на мотоцикле службы и новейшей модели автомобиля. Кроме того, офицер научил его подавать сигналы руками для регулирования дорожного движения.