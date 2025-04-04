Вирус лошадиного энцефалита может стать крайне опасным после 1−3 мутаций

Часть этих мутаций отсутствует в геноме того штамма WEEV, который вызвал вспышку энцефалита среди людей и лошадей в Аргентине и Уругвае, что объясняет внезапное появление и быстрое распространение этой инфекции, считавшейся почти исчезнувшей в прошлом. Это говорит о возможности появления новых вспышек WEEV и повышении опасности данной болезни для людей и животных, а также свидетельствует о необходимости ведения геномного мониторинга за данным вирусом, подытожили исследователи.