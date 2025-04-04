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В Челябинской области усилен контроль за дамбами из-за резкого подъема воды в реках

В реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань поднялся уровень воды.

Источник: Министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооружениями на фоне паводковой угрозы. Решение связано с повышением уровня воды в реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

— В настоящий момент в руслах большинства рек лед сошел, у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме, — уточнили в ведомстве.

Министр экологии региона Игорь Гилев поручил главам муниципалитетам и эксплуатирующим организациям организовать круглосуточное наблюдение за гидротехническими сооружениями. Особое внимание уделено оперативному информированию рабочей группы при любых изменениях обстановки. Это, по словам министра, позволит своевременно реагировать на потенциальные риски.