Китаянка нашла биологических родителей спустя 27 лет

21 марта девушка написала пост в социальных сетях, где уточнила адрес, по которому ее отправили в приемную семью в начале 1998 года, и местоположение деревни, где сейчас живут ее удочерители. «Что бы ни случилось раньше, я могу это принять. Я надеюсь, что мои родители смогут найти меня, или вы можете сказать мне свой адрес, и я смогу вас найти», — отметила она. Девушка также уточнила, что приемные мама и папа говорили ей, что ее биологические родители родом из Сычуани, а фамилия ее отца — Тан.