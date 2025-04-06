Китаянка нашла биологических родителей спустя 27 лет

Китаянка с фамилией Хэ, 27-летняя девушка из Хэюаня провинции Гуандун, нашла биологических родителей всего за два дня поисков. Об этом пишет South China Morning Post.
21 марта девушка написала пост в социальных сетях, где уточнила адрес, по которому ее отправили в приемную семью в начале 1998 года, и местоположение деревни, где сейчас живут ее удочерители. «Что бы ни случилось раньше, я могу это принять. Я надеюсь, что мои родители смогут найти меня, или вы можете сказать мне свой адрес, и я смогу вас найти», — отметила она. Девушка также уточнила, что приемные мама и папа говорили ей, что ее биологические родители родом из Сычуани, а фамилия ее отца — Тан.
И уже через два дня Хэ написали. Биологичкский отец сказал, что один из его родственников увидел ее первое видео. После его просмотра и сам Тан обнаружил, что девушка из ролика похожа на других его детей. Позже Хэ и ее преподалагемые биологические родители сдали анализы, чтобы установить родство. Однако и без результатов мать китаянки уверена, что это ее дочка.
Оказалось, что биологические родители Хэ потеряли контакты приемной семьи. При этом причина, по которой девочку отдали на удочерение, не разглашалась. Хэ также рассказала, что во время видеозвонка биородители плакали и неоднократно извинялись перед ней. «У меня были смешанные чувства по этому поводу. Сначала я не знала, что сказать, — через несколько минут я не смогла сдержать слез», — поделилась девушка. Как только будет готов результат анализа ДНК, Хэ отправится в Дачжоу юго-западной провинции Сычуань, чтобы воссоединиться с биологическими мамой и папой.