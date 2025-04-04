Столице Башкирии присвоили статус «Всемирного ремесленного города»

Уфа стала первым российским городом, удостоенным этого звания. По словам мэра, статус был присвоен по итогам визита в столицу республики делегации Всемирного совета ремесел. В список городов-ремесленников, формирующийся с 2014 года, входят около 60 городов из Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран.