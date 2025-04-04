«Салават Юлаев» победил в матче с «Сибирью» со счетом 5:2

Сегодня, 4 апреля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 5:2 в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Шелдон Ремпал (забросил шайбу в ворота соперников на 20, 39 и 50 минутах матча), Денис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). За команду гостей отличились Энди Андреофф (6) и Тэйлор Бек (57).
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 6 апреля. Команда в шестой раз подряд схлестнется в Новосибирске с «Сибирью» за право выхода во второй раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счет уфимцев их уже три.
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