«Салават Юлаев» победил в матче с «Сибирью» со счетом 5:2

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 6 апреля. Команда в шестой раз подряд схлестнется в Новосибирске с «Сибирью» за право выхода во второй раунд плей-офф. Напомним, что игры продолжаются до четырех побед — на счет уфимцев их уже три.