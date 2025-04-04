Оплату по биометрии внедрят на всех станциях метро до конца года

Напомним, оплата проезда по биометрии заработала в петербургском метро в марте 2025 года. Специальное оборудование появилось на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других. До сегодняшнего дня в течение нескольких месяцев проводили тестирование системы, теперь в пилотном проекте может поучаствовать любой желающий.