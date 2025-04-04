В Таганроге продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА

— Благодарю бизнес-сообщество за оперативное реагирование на просьбу города о помощи. Перед нами стоит главная задача — восстановить все поврежденные окна в самые кратчайшие сроки. Работа продолжается, о ней буду информировать, — заверила Светлана Камбулова.