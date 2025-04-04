В Таганроге продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА

В Таганроге продолжаются работы по восстановлению после атаки БПЛА, которая произошла 1 апреля. О ходе работ на своей странице в социальной сети сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Работа комиссии по оценке ущерба в многоквартирных домах и частных домовладениях, пострадавших в результате атаки БПЛА, продолжается. Уже обследовано 78 жилых помещений. Количество поврежденных окон — 189, — сообщила глава приморского города.
Специалисты приступили к установке окон в доме по улице Л. Чайкиной, 57. Уже завезено 66 стеклопакетов и шесть стекол. Рабочие приступили к замене поврежденных конструкций.
— Благодарю бизнес-сообщество за оперативное реагирование на просьбу города о помощи. Перед нами стоит главная задача — восстановить все поврежденные окна в самые кратчайшие сроки. Работа продолжается, о ней буду информировать, — заверила Светлана Камбулова.