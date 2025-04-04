В Ростове-на-Дону изменили схему движения на кольце Вавилова — Королева

В Ростове изменили схему движения на кольце Вавилова — Королёва. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
— Реорганизация направлена на оптимизацию транспортных потоков, разделяя направления на СЖМ, Суворовский и Особенную, — пояснили в ведомстве.
Напомним, что реконструкцию улицы Вавилова планируют завершить в декабре 2025 года. Власти уверяют, что работы идут по графику.
Теперь водителям стоит быть внимательнее на этом участке и заранее планировать маршрут.
Ранее стало известно, что в районе Щепкинского леса образовался многокилометровый затор. Возможной причиной стало ДТП.