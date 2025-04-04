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Дорожные службы готовятся к приходу снегопадов в Нижнем Новгороде

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды уже к воскресенью.

Сейчас в Ричмонде: +27° 8 м/с 54% 752 мм рт. ст. +25°

Дорожные службы готовятся к приходу снегопадов в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни непогоду, снег может выпасть уже в это воскресенье. Муниципальные дорожные предприятия уже приготовились к работе в зимних условиях. Техника заблаговременно обработает дороги с акцентом на спуски, подъёмы, разворотные площадки и мосты. При этом, дороги будут обрабатывать не песком, а солью. Автомобилистов просят быть внимательными в условиях непогоды. Также в такую погоду следует с осторожностью пользоваться самокатами.

По словам Юрия Шалабаева, город уже начали приводить в порядок. С завтрашнего дня стартует месячник по благоустройству. Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 5 апреля. Уборка будет проводиться с 10:00 до 12:00 на территориях муниципальных парков.