Дорожные службы готовятся к приходу снегопадов в Нижнем Новгороде

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни непогоду, снег может выпасть уже в это воскресенье. Муниципальные дорожные предприятия уже приготовились к работе в зимних условиях. Техника заблаговременно обработает дороги с акцентом на спуски, подъёмы, разворотные площадки и мосты. При этом, дороги будут обрабатывать не песком, а солью. Автомобилистов просят быть внимательными в условиях непогоды. Также в такую погоду следует с осторожностью пользоваться самокатами.