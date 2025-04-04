Начался снос здания уфимского завода

В Уфе начали демонтировать задние хлебозавода, который расположен в районе улиц Комсомольской и 50-летия СССР. Местные жители поделились в социальных сетях и Telegram-каналах фотографиями и видеозаписями с места событий.
Сегодня спецтехника разбирала административный корпуса предприятия. Ранее на территории демонтировали промышленную трубу.
Судьба освобождаемой территории пока официально не определена. Однако среди горожан распространено предположение, что здесь может быть возведен новый жилой комплекс.
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