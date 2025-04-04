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Нутрициолог дала совет, как не переедать во время стресса

Как перестать заедать стресс: советы нутрициолога.

Источник: Комсомольская правда

Осознанное питание может стать эффективным инструментом в борьбе со стрессовым перееданием, — заявила NEWS.ru нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, главное — научиться различать эмоциональный голод и находить альтернативные способы справляться с чувствами.

«Практикуйте осознанное питание: ешьте медленно, без отвлечений, полностью сосредотачиваясь на вкусе, текстуре пищи и атмосфере за столом», — советует специалист.

Дивинская объясняет: физический голод нарастает постепенно, тогда как эмоциональный возникает внезапно и сопровождается тягой к конкретным продуктам. Если вы распознали эмоциональный голод, попробуйте переключиться: при злости — сделайте уборку или интенсивную тренировку, при грусти — позвоните другу или напишите в дневник, при радости — потанцуйте или сходите на прогулку.

— Эти альтернативные способы помогут снизить зависимость от еды как средства утешения, — резюмирует эксперт.