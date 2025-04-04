Нутрициолог дала совет, как не переедать во время стресса

Дивинская объясняет: физический голод нарастает постепенно, тогда как эмоциональный возникает внезапно и сопровождается тягой к конкретным продуктам. Если вы распознали эмоциональный голод, попробуйте переключиться: при злости — сделайте уборку или интенсивную тренировку, при грусти — позвоните другу или напишите в дневник, при радости — потанцуйте или сходите на прогулку.