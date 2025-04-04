На Земле наблюдается слабая магнитная буря

«В настоящее время наблюдаются колебания поля уровня G1.3. Есть небольшой потенциал для роста, примерно до уровня G2, но возможность усиления еще выше — почти равна нулю. У ветра слишком низкая скорость, в районе 500 км/с, которой совершенно недостаточно для по-настоящему сильного воздействия», — говорится в сообщении.