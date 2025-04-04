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На Земле наблюдается слабая магнитная буря

Геомагнитные возмущения наблюдаются уже 17 часов подряд.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«В настоящее время наблюдаются колебания поля уровня G1.3. Есть небольшой потенциал для роста, примерно до уровня G2, но возможность усиления еще выше — почти равна нулю. У ветра слишком низкая скорость, в районе 500 км/с, которой совершенно недостаточно для по-настоящему сильного воздействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитные возмущения наблюдаются уже 17 часов подряд.

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