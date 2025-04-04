Впервые создан квантовый кот Шредингера при ненулевых температурах

Это событие может произойти в любой произвольный времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут предугадать этого или узнать, что кот умер, не открыв ящик. По этой причине, кот будет одновременно и живым, и мертвым, если рассматривать ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики. Корректность этого предположения была тысячи раз доказана физиками для большого числа разных квантовых объектов при температурах, близких к абсолютному нулю.