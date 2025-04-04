Военнослужащий из Башкирии спас личный состав, уничтожив из автомата беспилотники

Участник специальной военной операции из Зилаирского района Башкирии, гвардии ефрейтор Павел Голубцов, выполнявший задачи в составе бригады материально-технического обеспечения, успешно отразил атаку беспилотников при доставке грузов. Об этом сообщило Министерство Обороны России.
Во время перевозки боеприпасов и подкрепления к позициям российских войск автомобиль Голубцова был атакован двумя FPV-дронами. Обнаружив угрозу, военнослужащий оперативно остановил машину и скомандовал личному составу укрыться в ближайшей лесополосе.
Голубцов занял удаленную позицию и из автомата сбил первый дрон, который взорвался в воздухе, не причинив вреда. После смены позиции он уничтожил и второй беспилотник. Убедившись в отсутствии угрозы, группа продолжила выполнение задачи и своевременно доставила груз наступающим подразделениям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.