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Военнослужащий из Башкирии спас личный состав, уничтожив из автомата беспилотники

Боец СВО из Башкирии спас сослуживцев от атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции из Зилаирского района Башкирии, гвардии ефрейтор Павел Голубцов, выполнявший задачи в составе бригады материально-технического обеспечения, успешно отразил атаку беспилотников при доставке грузов. Об этом сообщило Министерство Обороны России.

Во время перевозки боеприпасов и подкрепления к позициям российских войск автомобиль Голубцова был атакован двумя FPV-дронами. Обнаружив угрозу, военнослужащий оперативно остановил машину и скомандовал личному составу укрыться в ближайшей лесополосе.

Голубцов занял удаленную позицию и из автомата сбил первый дрон, который взорвался в воздухе, не причинив вреда. После смены позиции он уничтожил и второй беспилотник. Убедившись в отсутствии угрозы, группа продолжила выполнение задачи и своевременно доставила груз наступающим подразделениям.

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