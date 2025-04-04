Военнослужащий из Башкирии спас личный состав, уничтожив из автомата беспилотники

Голубцов занял удаленную позицию и из автомата сбил первый дрон, который взорвался в воздухе, не причинив вреда. После смены позиции он уничтожил и второй беспилотник. Убедившись в отсутствии угрозы, группа продолжила выполнение задачи и своевременно доставила груз наступающим подразделениям.