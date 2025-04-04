Разработана цифровая система диагностики злокачественных изменений

«В клинической практике широко востребована неинвазивная и в максимально сжатые сроки полученная оперативная информация о степени активности заболевания. Основу таких методов, как правило, составляют цифровые изображения. Наиболее точные, быстрые и качественные результаты по обработке и распознаванию образов, объектов и их признаков на современном этапе развития машинного обучения показывают нейронные сети и их модификации. Поэтому применение искусственных нейронных сетей в медицинской сфере может дать чрезвычайно эффективные результаты», — рассказал проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Тарас Антал.