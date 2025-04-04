Врач раскрыла главные риски веганского питания

Вегетарианская диета может спровоцировать дефицит железа и кальция в организме, — предупредила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова. По ее словам, неправильно составленный рацион способен привести к серьезным проблемам со здоровьем.
— Веганское и вегетарианское питание могут быть полезными, если грамотно спланированы. Однако существует риск дефицита важных питательных веществ при неправильном подходе, — пояснила специалист.
Хохлова выделила три ключевых элемента, которых чаще всего не хватает при растительном питании: аминокислоты — необходимые для строительства и восстановления тканей, железо — отвечающее за транспортировку кислорода в крови, кальций — важный для здоровья костей и зубов.
— Именно эти вещества чаще всего оказываются в дефиците при несбалансированной вегетарианской диете, — подчеркнула диетолог.