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Врач раскрыла главные риски веганского питания

Скрытая опасность вегетарианства: врач предупредила о дефиците важных элементов.

Источник: Комсомольская правда

Вегетарианская диета может спровоцировать дефицит железа и кальция в организме, — предупредила NEWS.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова. По ее словам, неправильно составленный рацион способен привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Веганское и вегетарианское питание могут быть полезными, если грамотно спланированы. Однако существует риск дефицита важных питательных веществ при неправильном подходе, — пояснила специалист.

Хохлова выделила три ключевых элемента, которых чаще всего не хватает при растительном питании: аминокислоты — необходимые для строительства и восстановления тканей, железо — отвечающее за транспортировку кислорода в крови, кальций — важный для здоровья костей и зубов.

— Именно эти вещества чаще всего оказываются в дефиците при несбалансированной вегетарианской диете, — подчеркнула диетолог.