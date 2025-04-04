Экономист раскрыл, почему заморозка цен на новостройки не сработает

Искусственная заморозка цен на новостройки, которую предлагал Минстрой, в условиях рыночной экономики невозможна, заявил в интервью NEWS.ru экономист Павел Луценко. По его словам, даже принудительное установление фиксированных цен приведёт лишь к появлению обходных схем.
— В рыночной экономике командное регулирование цен не работает, — пояснил эксперт. — Если обязать застройщиков продавать жильё по определённой цене, они найдут способы компенсировать разницу, и покупатель в итоге заплатит рыночную стоимость.
Луценко подчеркнул, что любые административные ограничения в строительной сфере неизбежно приводят к возникновению неофициальных платежей и дополнительных условий сделки.
— Попытки искусственно сдерживать цены только создадут серый рынок, но не сделают жильё доступнее, — резюмировал экономист.