Многодетным родителям станет проще получить работу в Башкирии

Парламент Башкирии планирует рассмотреть в апреле законопроект, который должен дать многодетным родителям приоритетное право на временное трудоустройство.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, инициатива направлена на поддержку семей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Законопроектом предлагается закрепить за ними первоочередное право при распределении временных рабочих мест в рамках программ занятости населения.
Спикер Курултая отметил, что многие родители сталкиваются с трудностями при совмещении работы и воспитания детей, что негативно сказывается на их материальном положении. Новая мера поддержки призвана помочь таким семьям улучшить качество жизни и создать более стабильные условия для развития детей.
— Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей. В условиях финансовой стабильности родители смогут лучше позаботиться о своих детях, — уверен Толкачев.
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