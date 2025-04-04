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Многодетным родителям станет проще получить работу в Башкирии

В Башкирии хотят дать многодетным родителям преимущество при трудоустройстве.
Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии планирует рассмотреть в апреле законопроект, который должен дать многодетным родителям приоритетное право на временное трудоустройство.

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, инициатива направлена на поддержку семей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Законопроектом предлагается закрепить за ними первоочередное право при распределении временных рабочих мест в рамках программ занятости населения.

Спикер Курултая отметил, что многие родители сталкиваются с трудностями при совмещении работы и воспитания детей, что негативно сказывается на их материальном положении. Новая мера поддержки призвана помочь таким семьям улучшить качество жизни и создать более стабильные условия для развития детей.

— Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей. В условиях финансовой стабильности родители смогут лучше позаботиться о своих детях, — уверен Толкачев.

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