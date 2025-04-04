В правительстве Башкирии рассказали о деталях начавшегося весеннего призыва

Чиновник напомнил, что призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Отправка новобранцев со сборных пунктов начнется в середине апреля. Срок службы остался не изменился — один год. Призваны будут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.