В правительстве Башкирии рассказали о деталях начавшегося весеннего призыва

Сегодня, 4 апреля, вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов провел рабочее совещание с представителями городов и районов республики по вопросам организации весеннего призыва. Об этом заместитель главы регионального правительства рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Чиновник напомнил, что призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Отправка новобранцев со сборных пунктов начнется в середине апреля. Срок службы остался не изменился — один год. Призваны будут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Около трети призывников направят в «учебки», где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетные специальности.
Вице-премьер подчеркнул, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции, а военнослужащие по окончании срока службы будут своевременно демобилизованы.
— Призывники из Башкортостана всегда отличаются своей физической подготовкой, стойкостью духа и патриотизмом. Уверен, что и впредь наши ребята будут достойно проходить службу в рядах Армии России, — отметил Ирек Сагитов.
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