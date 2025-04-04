Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны популярные города для отдыха на майские праздники

Сочи, Питер и Кавказ: эксперт назвал главные курорты майских праздников.

Источник: Комсомольская правда

Сочи возглавил рейтинг самых популярных туристических направлений на майские праздники, сообщил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Эксперт назвал топ-5 мест, куда в первую очередь отправятся россияне.

— Номер один — это Сочи. Тут без всяких конкурентов, — отметил Мкртчян. — На втором месте — Санкт-Петербург. В тройке лидеров — города Золотого кольца.

Четвертую позицию рейтинга заняла Калининградская область, а замыкает топ-5 весь Кавказский регион. По словам эксперта, эти направления традиционно пользуются наибольшим спросом в период майских праздников.

— Сочи остается безусловным фаворитом среди российских курортов, — подчеркнул собеседник издания. — Но и культурные направления, такие как Петербург и города Золотого кольца, не теряют своей привлекательности.