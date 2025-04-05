Режим повышенной готовности отменен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 4 апреля отменен режим повышенной готовности. Постановление об этом было опубликовано на сайте мэрии города.
— Отменить с 4 апреля 2025 года режим функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность», — сказано в документе.
Напомним, что режим ввели 17 января из-за сжигания отходов на лесопилке на улице Индустриальная, 56.
Тогда, на основании принятого постановления, был организован оперативный штаб. Кроме того, проводилась работа по предотвращению несанкционированного сжигания отходов и была усилена охрана земельных участков муниципалитета.
Тагильчане также обращались к председателю СКР Александру Бастрыкину. Они сообщали, что в городе деревообрабатывающее предприятие накапливает отходы производства на территории муниципалитета, что на протяжении пяти лет приводит к регулярным возгораниям. В результате этого СУ СК по Свердловской области инициировало процессуальную проверку.