Режим повышенной готовности отменен в Нижнем Тагиле

Тагильчане также обращались к председателю СКР Александру Бастрыкину. Они сообщали, что в городе деревообрабатывающее предприятие накапливает отходы производства на территории муниципалитета, что на протяжении пяти лет приводит к регулярным возгораниям. В результате этого СУ СК по Свердловской области инициировало процессуальную проверку.