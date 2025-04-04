Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиланда, тело отправят в Москву

В 2015 году Паша Техник женился на Еве Карицкой (настоящее имя — Карина Мельничук). В интервью рэпер признавался, что их союз не был идеальным — супруги часто ссорились и несколько раз расставались. По его словам, ситуация обострилась в 2019 году, когда у пары родился сын Иван: «Я стал больше употреблять, когда ребенок родился. Потому что внимание жены потерял, оно перешло на ребенка. Я начал обижаться на жену… Дошло до того, что я в открытую ей изменяю. Она все это видит, а меня это наполняет, что она какие-то переживания испытывает. Я думаю: “Ты все равно от меня никуда не денешься”.