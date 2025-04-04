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В США мужчину арестовали после угроз взорвать место работы мужа Йоханссон

Ранее актриса обвинила арестованного в преследовании.

Источник: Аргументы и факты

В США арестовали 48-летнего Майкла Джозефа Брэнхема в связи отправкой им сообщений с угрозами взорвать студию Saturday Night Live, в которой работает муж актрисы Скарлетт Йоханссон Колин Джост, пишет New York Post, ссылаясь на судебные документы и источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Брэнхем оставил в мессенджере онлайн-университета, в котором он учится, сообщение: «Я буду на CNN за взрыв бомбы на Saturday Night Live».

В минувший четверг уголовный суд Манхеттена рассмотрел дело Брэнхема, обвиняемого в ложном сообщении о происшествии и угрозе причинения массового вреда, и освободил его под залог в размере 300 тыс. долларов или 100 тыс. долларов наличными.

Кроме того, судья выдала Йоханссон и Джосту охранные ордера от Брэнхема, которого актриса ранее обвинила в преследовании.

По словам артистки, мужчина преследовал ее более года, в том числе неоднократно появлялся у нее дома в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось об аресте в Нью-Йорке сталкера актрис Дрю Бэрримор и Эммы Уотсон.