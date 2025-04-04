Mash: Пашу Техника похоронят в Москве

Рэпера Пашу Техника похоронят в Москве, 5 апреля его тело должны отправить самолетом в Россию из Таиланда, пишет Mаsh.
По данным Telegram-канала, Паша Техник скончался 4 апреля в 01:30 по тайскому времени (21:30 по Москве). С ним в больнице находилась его бывшая жена, а также менеджер и друзья, в том числе музыкант Лука Сафронов.
«Близкие также привезли врача из Москвы и зонд для питания, которого не было у тайских врачей», — отмечается в публикации.
Напомним, Пашу Техника госпитализировали в больницу Таиланда 27 марта, его ввели в искусственную кому. Предварительно, причиной состояния рэпера стало отравление запрещенными веществами. Пашу Техника подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он обеспечивал сердечную и дыхательную поддержку.
Сегодня, 4 апреля, стало известно о перенесенной рэпером клинической смерти. При этом его бывшая супруга Ева Карицкая сообщила об ухудшении состояния Паши Техника. Впоследствии он скончался, ему было 40 лет. Причиной смерти мог стать септический шок.